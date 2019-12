British Fashion Awards 2019: quattro premi per la Bottega Veneta

British Fashion Awards 2019: ben quattro premi per la Bottega Veneta, l’azienda italiana operante nel settore dei beni di lusso e rinomata per i suoi prodotti in pelle che possiede un atelier situato in una villa settecentesca a Montebello Vicentino oltre ad avere una sede a Lugano, in Svizzera, e uffici italiani a Milano e Vicenza. La premiazione si è svolta alla Royal Albert Hall di Londra.

Modelle sfilano per Bottega Veneta – Foto: Facebook

Il direttore creativo di Bottega Veneta, Daniel Lee, ha ricevuto a Londra il Fashion Awards 2019 per la categoria Accessori. La maison italiana si è aggiudicata quattro categorie: Accessories Designer of the Year, British Womenswear Designer of the Year, Designer of the Year e Brand of the Year.