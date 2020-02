Bruna Marquezine è la testimonial della capsule San Valentino di Intimissimi. La 24enne attrice e modella brasiliana si è spogliata per interpretare al meglio i look ideati per il 14 febbraio. Modelli da indossare o regalare, tra modelli très charmant, in tessuti preziosi e impalpabili, simbolo di una femminilità raffinata.

Una delle donne più belle e sexy al mondo ha al suo attivo 15 anni di ruoli cinematografici e televisivi.

Ha iniziato come modella quando aveva 5 anni, mentre il suo debutto come attrice è avvenuto nel 2003, con la telenovela brasiliana “Mulheres Apaixonadas”. È acclamata ai red carpet più prestigiosi, tra cui quelli della settimana della moda di Parigi e il Festival del cinema di Venezia.