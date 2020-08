Camilla De Berardinis è Miss Grand Prix 2020: le vincitrici degli altri titoli

Camilla De Berardinis è Miss Grand Prix 2020. La finalissima del concorso di bellezza femminile, curato e gestito dall’agenzia di Claudio Marastoni, si è tenuta l’1 agosto a Pescara presso lo Stadio del Mare.

Camilla De Berardinis – Foto: Facebook

Miss Grand Prix 2020: la finalissima

La 17enne pescarese Camilla De Berardinis ha vinto la fascia di Miss Grand Prix 2020, dopo aver superato le selezioni “on the web” svoltesi durante il periodo del lockdown. La giovanissima studentessa all’istituto tecnico per il turismo, che succede alla marchigiana Saida Habibi, ha commentato a caldo la vittoria: “È stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di vincere, ero già felice di aver partecipato. La prima dedica va ai miei genitori, Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico sabato sera a fare il tifo per me. Stanotte ho dormito con la corona accanto a me nel letto, ora voglio godermi la vittoria poi penserò al futuro. Mi piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è Naomi Campbell”.

Le fasciate di Grand Prix 2020 – Foto: Facebook

Alla serata pescarese dell’evento del patron Claudio Marastoni hanno preso parte, tra gli altri, Jo Squillo, conduttrice dell’evento, Anna Falchi e Beppe Convertini (presidenti di giuria), i vincitori dell’edizione 2019 (la marchigiana Saida Habibi e il romano Giulio Schifi), lo stilista Rocco Barocco, Solange, le attrici Sofia Bruscoli, Raffaella Di Caprio e Clarissa Leone e il modello Marcelo Fuentes, la cantante Serena Di Bari e il rapper veneto Soniko, oltre al sindaco di Pescara, Carlo Masci.

LE ALTRE FASCE DI MISS GRAND PRIX 2020:

la reggiana Alessia Biagini (“Miss Grand Prix Fiction 2020”);

la teramana Imane Bassou (“Miss Grand Prix Moto 2020”);

la romana Camilla D’Ottavio (“Miss Grand Prix Fitness 2020”);

la maceratese Vittoria Gianfreda (“Miss Grand Prix Auto 2020”);

la modenese Ilenia Di Chiara (“Miss Grand Prix Talento 2020”);

la milanese Cristina Conelli (“Miss Grand Prix Calcio 2020”);

Miss Grand Prix on the web 2020 alla pisana Alessia Logli.

MISTER ITALIA 2020: LA LISTA DEI PREMIATI

Sempre durante Miss Grand Prix 2020 si è tenuto il prestigioso e rinomato concorso nazionale di bellezza maschile Mister Italia 2020. Il titolo è andato al giovane e sensuale laureando in Economia di Torre del Greco, Giuseppe Moscarella. Il ragazzo napoletano ha voluto dedicare questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo per lui da Torre del Greco, ma in primo luogo ha dedicato il trionfo al concorso di Marastoni alla sua carissima madre.

Giuseppe Moscarella – Foto: iGossip.it

Succede a Giulio Schifi. Moscarella ha conquistato anche la fascia Mister Cinema 2020.

LE ALTRE FASCE DI MISTER ITALIA 2020:

fascia di “Mister Italia Talento” al veneziano Francesco Rossi;

fascia di “Mister Italia Fiction” al catanese Federico Tomasello;

“Un bello per il cinema” al milanese Ervis Sufaj;

il ravennate Matteo Piovan (“Il modello d’Italia 2020”);

il sondriese Luca Barbusca (“Il volto più bello d’Italia 2020”);

il romagnolo Nicola Anzalone (“L’uomo ideale d’Italia 2020);

il napoletano Eduardo D’Ammora (“Mister Italia on the web 2020”).