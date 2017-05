Cara Delevingne è la testimonial di Magnum Double

Cara Delevingne è la nuova testimonial di Magnum Double, gusto lampone. Dopo essere stata scelta come testimonial della campagna Do you primavera/estate di Puma, la top model e attrice britannica e Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino, hanno lanciato il nuovo short-movie durante il Festival del Cinema di Cannes 2017.

“Per me – ha rivelato Jeremy Scott – la collaborazione con Magnum, dalla creazione dei personaggi animati alla regia del film, è stata più che divertente. Lavorare con Cara è stato straordinario ed essere coraggioso nel campo della moda è una cosa a cui miro ogni giorno nel mio lavoro. La moda è un mezzo di espressione che allo stesso tempo ti dà piacere e ti permette di mettere in mostra la tua personalità e il tuo carattere. È stupendo poter dare alle persone questo mezzo espressivo. Non vedo l’ora che possiate vedere a Cannes ciò che abbiamo creato”.

Tutti sono rimasti molto sorpresi e soddisfatti del loro lavoro!