Caroline Wozniacki in versione modella senza veli su ESPN

Caroline Wozniacki è l’ex n°1 del mondo nel ranking WTA. La tennista danese ha posato in versione modella senza veli su ESPN. Una delle migliori tenniste in circolazione, che durante la sua fenomenale carriera ha vinto 25 tornei e ha raggiunto la finale dello US Open nel 2009 e nel 2014, ha raccontato il rapporto con il suo corpo alla nota rivista americana.

La 26enne tennista danese ha svelato alcuni passaggi della sua vita adolescenziale. “Da ragazzina sono sempre stata minuta – ha spiegato Caroline -, finché non sono arrivata al periodo dell’adolescenza ed il mio corpo è cambiato, come per qualsiasi ragazza che diventa donna. Crescendo mi sono resa conto che non posso perdere tempo stressandomi su qualcosa di cui non mi devo vergognare. Non mi importa se non sembro una top model sulla passerella, vado bene così come sono”.

Poi ha parlato della sua carriera e dell’infortunio. “Lo scorso anno è stata dura per me – ha detto Caroline Wozniacki -, non ero mai stata infortunata così a lungo. Mi ha fatto capire che a volte devi ascoltare il tuo corpo e lasciarlo guarire. Ora ciò che è importante per me è essere al 100% ogni volta che ritorno in campo. Quando sei famoso puoi essere giudicato per tutto, non importa come ti mostrerai. Penso mi abbia aiutato e piano piano ho imparato a pensare che le persone si fanno un’opinione, qualcuna ti amerà altre no”.