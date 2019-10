Cecilia Rodriguez super sensuale in posa per Maxim. Alcuni giorni fa la sexy modella e showgirl argentina è volata a Los Angeles per realizzare il bellissimo e bollente servizio fotografico. Alcuni scatti dello shooting sono stati condivisi dalla stessa ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sul suo profilo Instagram.

Nelle foto social la sorella minore della celebre, ricca e influente star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez indossa solo degli stivali alti sulle ginocchia e un corpetto in pizzo trasparente, ma le foto che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi follower sono quelle che la immortalano con un mini vestito verde luccicante che le lascia scoperto il seno e poi con un completo dorato di paillettes, la cui giacca aperta mette in mostra le sue grazie.

Il suo fisico perfetto, le sue forme da capogiro e la sua sensualità hanno mandato in visibilio i suoi numerosi follower che l’hanno riempita di complimenti, apprezzamenti e commenti anche un po’ troppo piccanti. Anche Belen ha apprezzato molto e commentato le ultime foto social della sorellina.

Per quanto riguarda la sua vita privata, prosegue a gonfie vele la sua relazione d’amore con Ignazio Moser.

Redazione-iGossip