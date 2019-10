Chando Erik Luna si è spogliato per un bollente shooting fotografico che è stato realizzato dal famoso fotografo spagnolo di attori e modelli, Daniel Piedrabuena. Il modello spagnolo è stato scelto come testimonial del brand di intimo e costumi da bagno, Cocksox.

L’ex fidanzato della star delle telenovelas, Grecia Colmenares, ha posato in intimo per l’obbiettivo di Piedrabuena e alcuni frame del video spot sono stati condivisi dallo stesso attore spagnolo Chando Erik Luna su Instagram Story.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI CHANDO ERIK LUNA

Chando è un veterano di set fotografici e campagne pubblicitarie, dato che ha iniziato la sua carriera come modello all’età di 3 anni, lavorando in spot pubblicitari per la tv. La moda e il cinema sono le sue grandi passioni oltre ad essere i suoi settori lavorativi.

Nel 2015 è stato inserito nella top 50 degli uomini più belli del mondo dal magazine Arena. Ha recitato in diversi film e cortometraggi, tra cui Muérete, mi amor, che ha conquistato il premio della giuria al Concret Dream Film Festival 2018 come miglior cortometraggio e il premio come miglior cortometraggio Lgbtq al South Film and Arts Academy Festival 2018. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA SHOCK A CHANDO ERIK LUNA

Ora vi lasciamo con i saluti che Chando ha inviato ai lettori del nostro sito iGossip.it! A presto con nuove news!

Redazione-iGossip