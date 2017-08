Chelsea Manning si è spogliata ed è apparsa in costume rosso per il numero di settembre della prestigiosa rivista di moda Vogue. L’ex talpa di Wikileaks, al secolo Bradley Edward Manning, è stata immortalata dalla famosa fotografa Annie Leibvitz, che ha immortalato personaggi famosi e reali come Barack Obama, la regina Elisabetta II, John Lennon, Michael Jackson e Caitlyn Jenner.

Le foto che anticipano il numero di Vogue la ritraggono mentre è su una spiaggia in un costume rosso intero e mentre si passa le mani tra i capelli. “Chelsea Manning – si legge nel titolo dell’articolo – ha cambiato il corso della storia. Ora si concentra su se stessa”.

L’ex talpa di Wikileaks ha dichiarato: “Non vivo nel timore o altro, sono così felice di andare in giro”.