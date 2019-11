Chi è Alessandra Giordo? Età, altezza, peso, misure, Instagram e vita privata della modella

Chi è Alessandra Giordo? Questa domanda se la stanno ponendo in molti sul web e non solo poiché il suo nome sta rimbalzando in tutto il mondo per aver posato per importante riviste e magazine del settore fashion e non solo. Al suo profilo Instagram sono iscritti migliaia di follower. Quanti anni ha? Dov’è nata? Quali sono le sue misure? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della modella ed ex ufficiale di coperta della Marina Mercantile.

Chi è Alessandra Giordo? Biografia della modella

Alessandra Giordo è nata il 6 ottobre 1994 a Ozieri in Sardegna. Alta 170cm., pesa 72 chili e le sue misure sono: 107-74-99. Seguendo le orme del padre comandante, Alessandra ha studiato navigazione e scienze marittime. Le sue più grandi passioni sono la palestra e la fotografia. Crede molto nel valore dell’amore, della famiglia e in Dio. Si definisce una persona leale e onesta. Va pazza per la cucina campana e pugliese. Parla fluentemente cinque lingue. Alessandra è stata classificata come una dei più giovani ufficiali di coperta d’Europa ed è stata in 44 paesi negli ultimi anni. Nel tempo libero va al poligono di tiro.

Chi è Alessandra Giordo? Carriera e vita privata della modella

Alessandra si è trasferita a Miami dove ha iniziato a lavorare come ufficiale di coperta per Carnival Cruise Lines, compagnia leader nelle navi da crociera. Negli Usa ha iniziato la collaborazione con Fashion Nova, azienda di abbigliamento californiana, e con diversi brand tra cui Fashion Nova, Nebbia Fitness, Hera x Hero, e poi My Protein, Skinny Coffee Club, Cocoa Locks, Ebony by Bernice e GlassOnion.

Visualizza questo post su Instagram ? Un post condiviso da Alessandra Giordo (@alessandragiordo.official) in data: 6 Dic 2018 alle ore 7:18 PST

Alessandra ha lasciato la carriera di ufficiale della Marina per la moda anche perché è molto richiesta dai brand di abbigliamento e accessori. Non ha escluso la possibilità che un giorno possa riprendere la carriera di ufficiale. Sta scrivendo un libro autobiografico in lingua inglese. Al momento non è fidanzata, ma sogna di trovare l’uomo della sua vita per metter su famiglia.

