Chi è Andrea Ubbiali? Età, peso, altezza, biografia, mascherine, couture shop online e Instagram

Chi è Andrea Ubbiali? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? Andrea Ubbiali è un famoso e apprezzato stylist tv e make-up artist bergamasco. Durante l’emergenza sanitaria nazionale e internazionale il titolare del brand di moda Andrea Ubbiali Couture ha conquistato fama e popolarità poiché ha scelto di concentrare le sue energie anche su un accessorio ormai indispensabile e utile in tempi di Covid-19, le mascherine luxury e rigorosamente Italian Style, traspiranti, lavabili in lavatrice sino a 60 gradi, riutilizzabili più volte, resistenti e sicure. La sua linea donna è molto apprezzata e amata dalle star del jet set nazionale e internazionale. La sua linea bimba fa impazzire le baby vip. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera di Andrea Ubbiali.

Andrea Ubbiali – Foto: Facebook

Chi è Andrea Ubbiali? La biografia

Andrea Ubbiali – Foto: iGossip.it

Andrea Ubbiali è nato nel 1985 a Zanica, piccolo comune di quasi 9mila abitanti della provincia di Bergamo. Appassionato sin da piccolo di viaggi e moda, Andrea si è diplomato in tecnico per il turismo all’Istituto Tecnico per il Turismo “Giacomo Leopardi” di Bergamo. Ha maturato esperienze nel settore viaggi e turismo e poi si è dedicato all’organizzazione di eventi a livello locale e nazionale. La sua più grande passione è sempre stata la moda fin dalla tenerà età. L’altra sua grande passione è la musica. Suona il pianoforte da oltre 10 anni.

Chi è Andrea Ubbiali? La carriera

Ha iniziato la sua carriera dando vita al suo fashion blog denominato Dollareyeoffashion. Al tempo stesso non ha mai lasciato gli studi e ha conseguito altri titoli nel settore delle comunicazioni e marketing di moda e in quello del make-up styling, lasciando alle spalle l’esperienza come web influencer e fashion blogger per diventare protagonista in prima persona nel mondo della moda.

Ha scritto un libro autobiografico “I am Andrea” e ha lanciato linee di profumi e fragranze femminili e maschili. Nel 2018 ha dato vita al brand di moda Andrea Ubbiali Couture, realizzando così capi di alta moda e prêt-à-porter per conduttrici tv, attrici e personaggi famosi del jet set italiano e internazionale.

Ha realizzato una linea crema viso e a causa della pandemia da Covid-19 è stato costretto a rimandare una sua linea intimo, moda bambina, costumi da bagno e una capsule collection di 12 capi destinata alla vendita al pubblico. Ma non è tutto! Ha creato un format make up dal nome First Class Make Up Day, che si tiene regolarmente a Milano ed è sempre sold out. Tutte le sue creazioni abbigliamento lusso donna, uomo e bambino oltre agli accessori moda sono presenti sul sito Andrea Ubbiali couture shop online.

Chi è Andrea Ubbiali? La vita privata

Andrea Ubbiali – Foto: iGossip.it

Andrea Ubbiali è molto discreto sulla sua vita sentimentale. Attualmente è single. Molto popolare e amato sui social, Facebook e in particolar modo Instagram dove vanta quasi 160mila followers.

Il noto stylist tv ha rivelato al nostro sito iGossip.it di essersi rifatto il naso e il mento. Poi litfing alle sopracciglia, qualche punturina di acido jaluronico, filler e vitamine. Tra le sue passioni spiccano i viaggi, gli animali e la musica.

GUARDA LE FOTO DI ANDREA UBBIALI PRIMA E DOPO LA CHIRURGIA Andrea Ubbiali – Foto: Instagram