Chi è Filippo Gualandi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Che lavoro fa? Il giovanissimo ragazzo di Bologna è stato scoperto dal talent scout Arturo Bascetta, dopo aver partecipato alle selezioni di Paolo Zaccaria a Bologna, ed è risultato vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile Il più bello d’Italia 2020 durante la finalissima nazionale del 2020 che si è tenuta in Valle d’Aosta, a Saint Vincent (Ao), il 30 agosto. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e alcune curiosità su Filippo Gualandi.

Filippo Gualandi – Foto: Instagram

Chi è Filippo Gualandi? La biografia

Filippo Gualandi – Foto: Instagram

Filippo Gualandi è nato nel 2000 a Bologna e vive a Casalecchio di Reno. Capelli biondi, occhi verdi e fisico prestante per il giovane bolognese. Ha conseguito il diploma di tecnico ragioniere e attualmente sta perfezionando le sue conoscenze informatiche in un corso di realtà, aumentata e virtuale. Filippo è un istruttore di nuoto. Fin da piccolo nuotare è stato il suo hobby principale e preferito, che con il tempo è diventato uno sport appagante. Si definisce una persona determinata, solare, calma, equilibrata, socievole e umanamente disponibile, ma con una grande grinta per affrontare tutto.

Chi è Filippo Gualandi? La carriera

Filippo Gualandi – Foto: Instagram

Filippo Gualandi ha vinto il concorso nazionale di bellezza maschile Il più bello d’Italia, che in passato è stato vinto anche da diversi personaggi famosi, tra cui Massimiliano Morra, Giuseppe Lago, Beppe Convertini, Ettore Bassi e Gabriel Garko. A sceglierlo è stata la giuria presieduta da Renata Rivella. Il giovane bolognese ora sogna la carriera dei precedenti vincitori del concorso. Gli altri premiati del concorso sono: Riccardo Bosio di Pinerolo come ‘Uomo ideale’, Jonathan Panzeri di Bergamo ‘Il + bello per la tv’, Angelo Pavone di Catania ‘Il + bello per il cinema’ e Federico Pasqua di Torino ‘Il + bello per la moda’. Gualandi ha un profilo privato su Facebook e un profilo Instagram, a cui sono iscritti quasi 5mila follower.