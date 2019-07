Chi è Isabella de Candia? La modella pugliese e sosia di Monica Bellucci è balzata agli onori della cronaca rosa durante questa estate 2019 per il flirt con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Francesco Monte. Scopriamo insieme l’altezza, le misure e altre curiosità su Isabella.

Chi è Isabella de Candia? La biografia e alcune curiosità sulla modella

Isabella de Candia è nata a Molfetta in Puglia. È alta 172 cm. e le sue misure sono: seno 83, vita 63 e fianchi 88. Il suo numero di scarpe è 39. Occhi verdi, capelli castani, fisico mozzafiato e fascino mediterraneo per Isabella che si è diplomata presso l’ITET “G. Salvemini” di Molfetta. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda fin da quando era giovanissima e non ha più smesso, realizzando shooting per importanti riviste e sfilando con i brand più in vista. Amante del buon cibo e business woman, Isabella somiglia molto alla celebre diva del cinema italiano Monica Bellucci. Lavora in giro per il mondo e collabora con alcune fra le agenzie più prestigiose: dalla Fashion Model, alla Karin Models in Francia sino alla Uniko Models in Spagna.

Chi è Isabella de Candia? La vita privata della modella

La sua vita privata è finita sotto i riflettori mediatici da fine giugno 2019 per via del suo flirt (o love story) con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Monte. I due pugliesi sono stati immortalati a Ibiza mentre si sono scambiati baci appassionati durante una serata in discoteca. Il video postato dai fan sui social è diventato virale. Flirt estivo, amore a prima vista o love story seria?