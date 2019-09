Chi è Jessica Kahawaty? Età, altezza, biografia e carriera della modella australiana nonché la presentatrice dei nuovi spettacoli di intrattenimento di Yahoo Maktoob, ‘omg! ADESSO E ‘OMG! NUJOOM’. Quanti anni ha? Dov’è nata? Amatissima e seguitissima su Instagram, Facebook e Twitter, Jessica fa impazzire milioni di fan.

Chi è Jessica Kahawaty? Età, altezza e biografia della modella

Jessica Kahawaty è nata il 12 settembre 1988 a Sydney in Australia. Capelli castani, occhi castani, fisico statuario e forme da capogiro. Alta 175 cm., Jessica si è laureata in Giurisprudenza con specializzazione in Finanza. Innamorata dell’Italia, la modella ha un debole per l’Inter.

Chi è Jessica Kahawaty? Carriera della modella

Jessica ha vinto il suo primo concorso di bellezza all’età di 17 anni a Sydney, in Australia, nel maggio 2007. È stata incoronata Miss Lebanon Australia 2007 ed è stata la prima australiana di origine libanese a vincere successivamente Miss Lebanon World 2008. Il concorso, tenutosi nel Batroun Village Club, in Libano, il 14 agosto 2008 ha visto la partecipazione di 31 concorrenti di origine libanese provenienti da tutto il mondo. A novembre ha rappresentato il Libano in Miss International 2008, dove si è piazzata nella Top 12. Nel 2012 ha vinto Miss World Australia 2012.

Redazione-iGossip