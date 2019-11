Chi è Joann Van Den Herik? Biografia e carriera della modella cugina di Bella e Gigi Hadid

Chi è Joann Van Den Herik? «Ho sempre voluto essere una modella, ma non pensavo ci fosse mercato per una persona con la mia taglia. Penso sia molto importante mostrare a tutti i ragazzi e le ragazze che la taglia non importa, e che siamo perfette così come siamo», ha dichiarato qualche anno fa la giovane e bellissima modella curvy.

Chi è Joann Van Den Herik? Biografia della modella

Joann Van Den Herik ha 20 anni ed è la nipote di Yolanda, madre delle celebri e influenti top model americane Gigi e Bella Hadid. Joann è felicemente fidanzata con Robin.

Chi è Joann Van Den Herik? Carriera della modella

Joann Van Den Herik ha iniziato la sua carriera a 17 anni. Originaria di Amsterdam, la modella ha sottoscritto a novembre del 2017 il suo primo contratto con «12+ UK Model Management», agenzia specializzata nel rappresentare esclusivamente modelle che portano taglie morbide. Lo scorso anno ha posato rigorosamente in lingerie e senza fotoritocco per la campagna Gorgeus DD di Debenhams. La piccola di casa Hadid è sempre in prima linea nel sottolineare l‘importanza della difesa della bellezza al naturale e sul suo seguitissimo profilo Instagram lancia sempre messaggi importanti di body positive.

«Siamo più forti dei nostri complessi», ha più volte scritto la modella curvy. Semplicemente splendida!

Redazione-iGossip