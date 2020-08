Chi è Jon Kortajarena? Età, altezza, peso, biografia, film, partner, carriera e amori

Chi è Jon Kortajarena? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Jon Kortajarena è uno dei top model più famosi, richiesti e stimati del fashion system internazionale. Uno degli uomini più belli e sexy del pianeta è finito spesso al centro del gossip nazionale per la sua relazione gay con l’attore Luke Evans e per la sua storia d’amore etero con Lara Stone.

Jon Kortajarena – Foto: Facebook

Chi è Jon Kortajarena? La biografia

Jon Kortajarena – Foto: Facebook

Jon Kortajarena è nato il 19 maggio 1985, sotto il segno zodiacale del Toro, a Bilbao in Spagna. Alto 188 cm, capelli castani, occhi verdi, sguardo di ghiaccio e fisico perfetto per il supermodello spagnolo. Ha frequentato una scuola basca chiamata “ikastolas” fino ai 10 anni. In seguito, la famiglia l’ha iscritto a una scuola privata cattolica. Ha poi intrapreso il suo viaggio nel mondo della moda su suggerimento dell’amico Eduardo Sayas che lo ha convinto ad andare a Barcellona per incontrare alcuni clienti.

Chi è Jon Kortajarena? La carriera e gli amori

Jon Kortajarena – Foto: Facebook

La prima esperienza professionale nel campo della moda è arrivata con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, per poi sfilare per Emporio Armani e John Galliano. Trasferitosi a Parigi, a 18 anni è diventato il volto della campagna pubblicitaria primaverile di Roberto Cavalli per il marchio Just Cavalli, sotto la direzione artistica di Ellen von Unwerth. In breve tempo è diventato uno dei supermodelli più ricercati. Ha sfilato da Milano a Parigi sulle passerelle delle più importanti case d’alta moda: Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, John Galliano, e Chanel. Nel 2007 ha firmato un contratto con il marchio Guess?. Il 26 giugno 2009, la rivista Forbes lo ha collocato all’ottavo posto nella classifica dedicata ai modelli maschili di maggior successo al mondo. Nel dicembre 2009 si è classificato al quarto posto nella Top 50 dei migliori modelli internazionali maschili stilata da models.com.

Nel 2009 ha recitato per Tom Ford in A Single Man. Nel lungometraggio d’esordio dello stilista ha vestito i panni di Carlos, un affascinante omosessuale spagnolo da poco arrivato negli Stati Uniti d’America. Nel 2012 e nel 2015 ha partecipato a due videoclip di Madonna, rispettivamente Girl Gone Wild e Bitch I’m Madonna. Nel 2016 ha recitato nel film Andròn: The Black Labyrinth di Francesco Cinquemani, insieme ad Alec Baldwin, e ha preso parte al videoclip di Fergie, M.I.L.F. $.

Nel 2017 ha interpretato il ruolo di Felix Cordova nella serie televisiva Quantico, trasmessa da ABC. Nello stesso anno ha recitato nel primo lungometraggio di Eduardo Casanova, intitolato Pelle. Nel 2018 ha interpretato l’investigatore Marcos Eguía nella serie TV Le verità nascoste. Nel 2019 ha vestito i panni del primo ufficiale Nicolás Vazquez nella serie tv spagnola Alto mare prodotta da Netflix.

Per quanto riguarda i suoi amori, veri o presunti, spiccano quelli con Luke Evans e Lara Stone.