Chi è Philipp Plein? Anni, altezza, abiti, fidanzata, fatturato e azienda dello stilista

Chi è Philipp Plein? Lo stilista tedesco e fondatore dell’omonimo gruppo internazionale PHILIPP PLEIN è uno dei fashion designer più ricchi, famosi e influenti del fashion system mondiale. Ma quanti anni ha? Dov’è nato? Quanto è alto? Quanti figli ha? Come si chiama la sua ultima fidanzata? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera, la vita privata e qualche curiosità sulla sua azienda (fatturato, ecc.).

Philipp Plein – Foto: Instagram

Chi è Philipp Plein? La biografia

Philipp Plein – Foto: Instagram

Philipp Plein è nato il 16 febbraio 1978, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Monaco di Baviera in Germania. Alto 177 cm, fisico perfetto, capelli castani e occhi marroni per uno degli stilisti più apprezzati e conosciuti al mondo. Durante i suoi studi universitari in Giurisprudenza si è dilettato a disegnare mobili per gli amici e i familiari. Va pazzo per i tatuaggi ed è molto seguito e popolare su Facebook e Instagram.

Chi è Philipp Plein? La carriera

Philipp Plein al termine di una sfilata – Foto: Instagram

La sua azienda è stata fondata nel 1998. In principio produceva solo accessori di lusso realizzati in pelle. A partire dal 2004 ha spalancato le porte al mondo della moda maschile, femminile e bimbo. Dal 2009 in poi il suo brand ha vissuto un prospero e florido periodo di crescita esponenziale.

Philipp Plein è stato inserito nella lista dei 300 uomini più ricchi della Svizzera, con un patrimonio che si aggira tra i 150 e i 200 milioni di franchi (circa 140 milioni di euro), secondo i dati forniti qualche anno fa dalla rivista economica svizzera (in lingua tedesca) Bilanz. Oggi il suo gruppo internazionale PHILIPP PLEIN comprende i marchi Philipp Plein, Plein Sport e Billionaire. Tantissimi vip dello show business internazionale e nazionale vanno pazzi per le scarpe, gli abiti e gli accessori del suo noto brand: dalla reginetta dei reality show a stelle e strisce Kim Kardashian alla Regina del Pop Madonna, dal celebre attore Antonio Banderas all’ex supermodella Heidi Klum fino alla Venere nera Naomi Campbell. Oltre alle sue ville in Svizzera, Plein è proprietario di una lussuosa e faraonica villa a Cannes.

Chi è Philipp Plein? La vita privata

Philipp Plein con il figlio Romeo Prince – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata Philipp Plein finisce spesso al centro del gossip per le sue relazioni d’amore con star dello show business italiano e mondiale. Tra i suoi innumerevoli flirt spiccano quelli con l’ex bad girl di Hollywood, l’attrice Lindsay Lohan, con la modella Fernanda Rigon, da cui è nato il primo figlio dello stilista, chiamato Romeo. Poi ha avuto un’intensa e bellissima love story con l’attrice e modella rumena Madalina Ghenea e successivamente con Andreea Sasu. Ora è felicemente fidanzato con Lucia Bartoli. Philipp Plein e Lucia Bartoli – Foto: Instagram