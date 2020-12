Chi è Pietro Boselli? Altezza, età, fisico, biografia, alimentazione, Instagram, professore e figlio

Chi è Pietro Boselli? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Il suo fisico, i suoi muscoli, il suo fascino da bravo ragazzo, il viso angelico e le sue forme mozzafiato fanno impazzire tutti, uomini e donne. Eletto come professore di matematica più sexy del pianeta dalla prestigiosa e rinomata rivista People, il modello e web influencer italiano è molto ricercato dagli stilisti di tutto il mondo. Amatissimo e seguitissimo sui social, da Twitter a Facebook fino a Instagram dove vanta 3 milioni di follower. Venerato come un’icona internazionale dalla comunità gay mondiale, Pietro Boselli è ammirato da tantissime donne e star del jet set nazionale e internazionale. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del modello e imprenditore italiano.

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Chi è Pietro Boselli? La biografia

Pietro Boselli – Foto: Facebook

Pietro Boselli è nato a Negrar, in provincia di Verona, il 3 dicembre 1988, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Alto 1,85 cm, pesa 88 chili, capelli castani e occhi marroni per uno degli uomini più belli e sexy del pianeta. Il modello ha un fisico statuario, che allena fin da bambino. Gli sport che ama di più sono: nuoto, che ha praticato anche a livello agonistico, corsa, ciclismo, arrampicata e body building.

Pietro ha anche un canale YouTube. Ha studiato ingegneria meccanica presso l’University College di Londra, laureandosi nel 2010, stesso anno in cui ha iniziato ad insegnare matematica presso l’UCL. Nel 2016 ha conseguito il dottorato. Segue un’alimentazione molto attenta e curata.

Chi è Pietro Boselli? La carriera

Fin da piccolo è apparso per la prima volta in televisione in uno spot pubblicitario di Armani Junior all’età di 6 anni. Il divo della moda internazionale, Giorgio Armani, l’ha introdotto nel mondo del fashion. A 18 anni ha firmato un contratto con un’agenzia di Milano e ha sfilato per Giorgio Armani e Moschino. A 20 anni ha poi smesso di sfilare in passerella perché aveva troppa massa muscolare. Nel gennaio 2014 una sua studentessa ha postato sul social network Facebook due sue foto, successivamente divenute virali, che hanno dato inizio alla sua carriera professionale come modello per l’agenzia britannica Models 1. Nel 2016 è stato il testimonial della collezione sportiva primavera-estate di Armani, ha partecipato al programma televisivo MTV trippers con Tyson Mayr, è apparso sulla copertina di Harper’s Bazaar vicino a Jennifer Lopez e su tante altre testate accanto a star internazionali. Oltre a diverse campagne pubblicitarie per Armani ha disegnato un proprio brand, Petra, che pubblicizza in maniera indipendente. Si è spogliato per tantissime riviste e magazine di tutto il mondo, da Men’s Health a Yummyzine fino a GQ. Ha un proprio sito internet.

Chi è Pietro Boselli? La vita privata

Pietro Boselli – Foto: Facebook

L’ex lecturer, una specie di assistente, della prestigiosa e rinomata University College London si allena una o due volte al giorno e segue una dieta molto attenta e rigorosa per essere sempre al top della forma, come documentano i numerosi scatti condivisi sui suoi profili social.

Il bellissimo e muscoloso modello italiano non si è mai sbilanciato sulla sua vita privata e non ha mai condiviso nulla delle sue relazioni sui social. Non è sposato, non ha un figlio e pare che sia ancora single!

Pietro Boselli in costume – Foto: Facebook







Pietro Boselli – Foto: Facebook



Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram



Pietro Boselli in acqua – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Instagram

Pietro Boselli in costume – Foto: Instagram

Pietro Boselli – Foto: Facebook