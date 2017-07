Chuando Tan, il Dorian Grey asiatico senza età conquista tutti

Chuando Tan è un ex modello asiatico che lavora da diversi anni come fotografo professionista. E’ conosciuto come il Dorian Grey asiatico come documentano le foto che posta sui suoi profili social. L’ex modello di Singapore, che è stato uno dei più richiesti dell’agenzia Carrie Models tra gli anni ’80 e ’90, lasciò il mondo della moda nel 1996 per dedicarsi anima e corpo alla fotografia. Ancora oggi Chuando può vantare un fisico statuario davvero invidiabile oltre a un viso davvero incantevole e quasi adolescenziale. Ma quanti anni ha Chuando Tan?

Quasi nessuno potrebbe indovinare la sua età! Perché? Ha 50 anni! Le sue foto sono diventati virali sul web e Chuando ha conquistato davvero tutti!

Quali sono i segreti della sua bellezza evergreen ed eterna giovinezza? Dieta, palestra, nuoto e genetica! Si allena in palestra quattro volte a settimana, nuota con costanza e va a letto presto. Non fa il bagno né di sera tardi né di prima mattina e mangia tutti i giorni il petto di pollo alla Hainan.

Il risultato del suo stile di vita ha sorpreso e colpito il popolo della Rete!