Clizia Incorvaia disegna una capsule collection per Foudesir Verona

Clizia Incorvaia ha disegnato e presentato una capsule collection per Foudesir Verona. La 33enne fashion blogger e mamma di Nina, in attesa di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come si sussurra da tempo, si è lanciata definitivamente nel mondo della moda, diventando stilista.

La bella e sensuale laureata in Scienze della Comunicazione a Milano e web influencer ha parlato di questo debutto nel fashion a ThePowedRoom: “Fin da quando avevo 6 anni il mio pallino è stato la moda. Ho disegnato due abiti, un capospalla e quattro t-shirt. L’idea è stata quella di creare il look ideale per Natale e Capodanno”.

Una delle probabili concorrenti del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 4, ha condiviso la sua grande gioia con i suoi follower di Instagram. “Emozioni sulla pelle. Perché i vestiti non servono solo a coprire – ha scritto Clizia -. I sorrisi, la gioia di una bambina, gli occhi che brillavano… questo è tutto quello che ho provato io, spero lo vivrete anche voi indossando i miei capi”.

L’ex moglie del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha poi aggiunto: “Io sono come tutte le donne: un armadio pieno di vestiti, ma niente da mettermi. Così indosso il mio chiodo di jeans. Pezzo super della mia Capsule per Foudesir”.

