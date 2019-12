Come Kendall Jenner combatte l’acne? Ecco il suo segreto di bellezza

Come Kendall Jenner combatte l’acne? Quando era adolescente la top model statunitense soffriva tanto e si vergognava dei suoi brufoli. Oggi una delle donne più influenti, famose e potenti del mondo beauty ha rivelato a Teen Vogue che non si perde più d’animo quando l’acne si riacutizza, ma l’affronta con una dose extra di positività.

In che cosa consiste? Che tipo di cura segue? La sorellastra della celebre star tv e reginetta dei reality show a stelle e strisce Kim Kardashian ha asserito: “”Ogni mattina faccio questa cosa in cui dico cinque parole positive su di me che non hanno nulla a che fare con nessun altro. Mi fa sempre sentire meglio. A volte devi solo guardarti allo specchio e parlare con te stesso, per banale che possa sembra, ti solleva davvero”.

La supermodella americana ha poi aggiunto: “Ad esempio, se dici ‘Sono troppo gentile, o sono una persona davvero simpatica’, ciò ha a che fare con altre persone. Quindi prova a trovare cose che ami di te stesso, che sono fantastiche, ma che non hanno nulla a che fare con nessun altro”.

Per poi concludere così: “So di essermi ritrovata in giorni in cui avevo riacutizzazioni piuttosto brutte, allora ho cercato di dimenticarmene e mi comportavo quasi come se l’acne non ci fosse. Anche se, ovviamente, sapevo che c’era, e tutti intorno a me lo sapevano. Se ci metti questo tipo di energia, il problema si ridimensiona. Quando invece ti preoccupi troppo, allora tutti iniziano a guardarla”.