Consigli di moda: le tendenze per la primavera estate 2017

Nonostante il freddo, e le condizioni atmosferiche abbastanza capricciose, la nostra mente sta già viaggiando spedita in direzione della bella stagione: da questo punto di vista, dunque, è assolutamente normale pensare a quando potremo finalmente tornare a sfoggiare un abbigliamento meno coperto e più colorato, e che quel momento – in fondo – non è poi così lontano. Proprio per questo motivo, è sempre utile mantenersi aggiornati sulle tendenze che animeranno il nostro guardaroba fra pochi mesi: vediamo dunque alcuni consigli alla moda sui capi must have per la primavera estate 2017.

Tendenze 2017: una primavera estate all’insegna dello Zodiaco

Se siete alla ricerca di uno stile personalizzato, che possa mettervi in risalto attraverso le fantasie, i colori e gli accessori che rispecchiano il vostro carattere e il vostro mood, allora questa primavera estate ci sono tante novità che vi aiuteranno a realizzarlo. La nuova tendenza sarà soprattutto l’abbigliamento in sintonia con il vostro segno zodiacale, e sarà un trend condiviso dai marchi più noti del settore. Ad esempio, Zalando ha creato una pagina dedicata all’oroscopo della moda, all’interno della quale ad ogni segno zodiacale vengono consigliati i capi must have del mese, tenendo conto della personalità e delle inclinazioni astrali di ognuno. Anche OVS ha creato un oroscopo settimanale dedicato alla moda in cui, anche qui, ad ogni segno viene consigliato il capo o accessorio più adatto. Parliamo di una tendenza che non riguarderà solo gli abiti, ma anche i gioielli, come testimoniato dalla collezione dello zodiaco di Pandora, che ha creato una nuova linea di charm per i suoi braccialetti componibili, creandone uno diverso per ogni segno zodiacale.

Colori e tendenze: quali saranno i trend di questa stagione?

Mancano ancora molte settimane alla primavera, ma questo non ha impedito a Pantone di eleggere già il colore dell’anno, destinato dunque a spopolare nei nostri vestiti in primavera estate. Parliamo del Greenery: una tinta particolarmente fresca e ideale per la bella stagione, in quanto ispirata dal verde della natura e dalla spensieratezza di una stagione dell’anno particolarmente felice e solare. Si tratta nello specifico di una tinta realizzata mixando il verde ed il giallo (non a caso, i colori della natura e del sole): un must have che punterà alla realizzazione di stili monocromatici, ma non per questo noiosi da vestire e da ammirare. Soprattutto se accoppiati a pantaloni sartoriali (ideali per le donne in affari), passando ovviamente per le t-shirt, perfette per le donne sportive. E senza dimenticare le scarpe col tacco.

Guardaroba primaverile: ecco i capi must have

Con l’avvicinarsi della primavera, ecco che arriva la necessità di cominciare a sbarazzare il guardaroba, per far posto agli abiti della prossima stagione. Da questo punto di vista, esistono dei must have che non potranno mancare nei vostri armadi. A partire dagli abitini a fiori: freschi, allegri ed in grado di mescolare tinte chiare come il bianco e l’azzurro. Ma il bianco andrà di moda anche e soprattutto nelle camicie: rigorosamente a maniche corte e con chiusure a portafoglio, ovvero l’ideale per una donna che non vuole rinunciare alla classicità del proprio look. Infine, occorre anche citare i pantaloni culotte che, insieme ai trench e alla giacca in pelle, spopolano in primavera già da diversi anni.