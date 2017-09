Debora Cattoni e Pier Pellencin in outfit Grinko incantano Venezia 74

Debora Cattoni e Pier Pellencin hanno indossato outfit dello stilista contemporaneo Grinko, popolare e famoso in tutto il mondo per aver vestito star italiane e americane tra lui l’influente e ricca popstar italo-americana Lady Gaga. Hanno incantato Venezia 74 e hanno catturato l’attenzione dei presenti e i flash dei paparazzi, scatenando diverse e contrastanti reazioni. Durante la 74esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, l’attrice, manager e fashion blogger Debora Cattoni e il giovane modello ed ex soccorritore del Suem Pier Pellencin hanno illuminato il red carpet poiché hanno scelto outfit che non sono affatto passati inosservati.

L’attrice e manager Debora Cattoni ha indossato un incantevole e affascinante abito lungo couture e con trama contemporanea interamente in pura seta e ha sfoggiato una borsa con colori sfargianti di Moschino.

Il look del modello ha fatto molto discutere, dividendo in due il popolo della Rete. Si è presentato con un look strong, underground ed ha sfoggiato questa grande eleganza e suo fascino, abbinando scarpe a tacco alto. Il suo outift Grinko ha creato non poche polemiche, ma ha ricevuto anche tanti commenti positivi.

Con Debora e Pier c’erano anche la scrittrice Arianna Frattini, che ha optato per un elegante vestito rosso e un foulard di seta rossa con scritto il titolo del suo primo romanzo, “La ragazza che inseguiva le stelle” di cui si parla già della realizzazione di un lungometraggio internazionale e la nota e famosa make up artist e hair stylist Rita Felice del negozio “Diamante Incanta”, conosciuta per essere makeup artist nelle reti Antenna3 ed anche truccatrice per vari talent show televisivi.

La manager, fashion blogger e attrice ha ringraziato il suo attuale manager Mauro Col per aver fatto sì che questo grandioso evento si potesse realizzare e tutte le comunicazioni svolte in modo professionale e diretto, e l’emittente GlobalOnTV, per averli invitati a partecipare con loro assieme alla scrittrice Arianna Frattini. La Cattoni ha presentato sul red carpet del film La Melodiè i progetti cinematografici che la vedranno coinvolta e il nuovo format ideato dal manager Mauro Col e condotto da Pier Pellencin dal nome Top Food, che uscirà a breve.

