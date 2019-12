Donatella Versace collabora con Sarah Baker per la seconda edizione di Baroness

Donatella Versace ha collaborato come guest editor per la seconda edizione di Baroness, magazine londinese fondato da Matthew Holroyd e dal direttore di Dazed & Confused Isabella Burlet che tratta temi di arte, moda e politica.

Ispirandosi principalmente ai romanzi rosa, cita Jackie Collins come una delle sue eroine personali. Il suo talento come narratrice, unito ai codici iconici di Versace, si traduce in un’esibizione di prosa e immagini. Divisa in sei capitoli, la storia segue le vicende delle protagoniste Angelina e The Baroness, interpretate da Sarah Baker e Helena Christensen, coinvolte in scandali e vicende tumultuose. Trasmettendo un sentimento nostalgico, questo racconto rielabora l’ideale di femme fatale e lo stravolge secondo una nuova prospettiva, celebrando il sostegno, la forza e la complicità femminile.

“Sono entusiasta di collaborare con Sarah Baker – ha spiegato Donatella Versace – per questo nuovo progetto: è un’artista visionaria e sa esattamente come rappresentare al meglio la donna Versace. I miei abiti sono disegnati per infondere forza a chi li indossa e allo stesso modo è stata concepita questa Holiday Saga”.