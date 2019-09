Dua Lipa è la nuova testimonial di YSL Beauté. Per la 24enne cantautrice e modella britannica di origini albanesi-kosovare è la sua prima campagna beauty. La vincitrice di due premi Grammy, vinti entrambi nel 2019 per il singolo Electricity e come miglior artista esordiente, ha dichiarato: «Quando le persone hanno iniziato a fermarmi per le foto, ho pensato di dover truccarmi per sembrare decente. Poi ho iniziato a preoccuparmi troppo di come apparivo. Finché ho deciso che non poteva diventare un problema, che non mi sarebbe importato».

La cantante di New Rules ha spiegato: «L‘importanza di avere fiducia in sé, di essere forti, di non compromettere mai chi si è, quello che si fa e quello in cui si crede, di essere sempre orgogliosi delle proprie azioni: è la filosofia che sta dietro la nuova fragranza di Yves Saint Laurent e che condivido a pieno».

“Dont’be afraid of your freedom” dice il video del regista e fotografo americano Nabil Elderkin, sulle note del singolo “I’m Free”, scritto appositamente per lo spot dalla popstar britannica.

Redazione-iGossip