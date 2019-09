Dua Lipa firma una capsule con Pepe Jeans London

Dua Lipa ha firmato una capsule con Pepe Jeans London, dopo essere stata scelta come testimonial della collezione estiva del marchio. La bellissima cantautrice nata a Londra, ma di origini kosovare, punta molto sull’abito in maglia metallica, il completo in denim composto da blazer e minigonna, jeans classici, miniabiti con glitter e top in maglia metallica.

La capsule trae ispirazione da un mix di stili ripresi dagli anni ’90 e primi 2000, come quelli indossati nei festival o nei club dove si ascoltava musica grunge. Dua Lipa ha esplorato l’archivio di Pepe Jeans London reinterpretando i capi per lei più “giusti” di quel periodo, aggiungendo un tocco personale e creando così la nuova capsule.

Redazione-iGossip