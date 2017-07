Duckie Thot è l’erede di Naomi Campbell? Dopo la Venera nera, nessun’altra modella di colore ha sbancato come lei nel mondo della moda. Molti di voi si staranno domandando: chi è Duckie Thot? Ha 21anni ed è una modella australiana nata nel Sud Sudan. Ora vive a New York. E’ diventata molto popolare e famosa in Rete grazie alla sua incredibile somiglianza con Barbie, la storica bambola creata da Mattel, in versione nera. Ha debuttato in passerella nel 2013 grazie alla trasmissione Australia’s Next Top Model.

Su Instagram è molto ammirata, seguita e popolare con oltre 300mila follower! Durante un’intervista rilasciata a Teen Vogue, la splendida modella ha rivelato che il suo obiettivo è quello di dare maggiore visibilità alle donne nere nel mondo della moda poiché sono ancora troppo poche le modelle di colore che sfilano in passerella.

“Non è stato facile per me – ha confidato Duckie – crescere e non avere nessuna icona a cui fare riferimento”. Qual è il suo sogno nel cassetto? Diventare una delle top model più influenti e famose del pianeta!

In bocca al lupo Duckie Thot!