Elena Santarelli è stata scelta come testimonial dall’azienda italiana di abbigliamento Marbel del fondatore Giuseppe Cariello in occasione della presentazione di tre nuove collezioni per bambini durante il Pitti Immagine Bimbo n. 84. La 35enne showgirl, modella, attrice e conduttrice tv originaria di Latina è apparsa in splendida forma e raggiante più che mai!

Sorriso smagliante e fisico perfetto per la super mamma vip di Giacomo e Greta Lucia, nati dal suo matrimonio da favola con l’ex calciatore e commentatore sportivo Bernardo Corradi. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2005 ha catturato le attenzioni dei presenti e i flash dei paparazzi presenti al grande evento di moda a Firenze.

Per quanto riguarda le tre collaborazioni di Marbel, la prima nasce con Daniele Alessandrini, la seconda con Lamborghini e la terza con Leitmotiv.

Quella con Alessandrini vede due collezioni total look, di cui la prima è pensata per i bambini dai 6 mesi ai 3 anni e suddivisa rispettivamente in tre temi: TEXAS, USA e MOTOR. La seconda collezione è rivolta ai bambini di 4 -16 anni e suddivisa in 3 temi per colori: Serie Blu e Rossa, Serie Underground e Serie Army.

La seconda collaborazione con Lamborghini, sempre rivolta ai piccoli, è un insieme di capi casual che vanno dai toni del grigio mèlange, del blu scuro, del rosso acceso e dell’azzurro royal, accostati alla stampa del toro con un pattern tartan sfumato e innumerevoli ricami.

La terza collaborazione con Leitmotiv vuole rappresentare un “mondo di giochi” attraverso esplosioni di colori e stampe, ispirati a fiori e soggetti a metà tra giocattoli e animali.