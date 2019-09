Elisabetta Franchi racconta la sua vita in un docu-reality

Elisabetta Franchi ha deciso di raccontare la sua vita in un docu-reality dal titolo “Essere Elisabetta”. Il documentario è prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia ed è disponibile in anteprima su Dplay Plus. Andrà in onda in prima visione Tv a partire dal 12 settembre su Real Time – canale 31 del digitale terrestre e 160 di Sky – e On Demand dal 13 settembre.

La designer, fondatrice del marchio omonimo, ha deciso di raccontare al pubblico sé stessa e lo straordinario percorso che ha portato una bambina piena di sogni a diventare una stilista e imprenditrice di successo. La narrazione alterna la coinvolgente vita privata di Elisabetta alla frenesia di quella lavorativa. Un cammino intenso, fatto di sacrifici, disciplina e duro lavoro, d’impegno animalista e amore verso la famiglia.

Redazione-iGossip