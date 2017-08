Emily Ratajkowski è apparsa nuda e magra in uno scatto in bianco e nero realizzato dal fotografo Patrick Demarchelier per Love Magazine. Dopo aver trascorso alcuni giorni delle sue vacanze estive 2017 in Puglia e in Campania, una delle donne più belle e sexy del mondo ha spaccato in due il popolo della Rete perché secondo molti suoi fan è dimagrita troppo e sono piuttosto preoccupati per il suo stato di salute.

La sexy star internazionale di #escile Emily Ratajkowski ha ricevuto complimenti, commenti positivi e like da altri fan. C’è chi l’accusa di essere un modello negativo e chi invece le consiglia di mangiare un cheeseburger, perché è diventata scheletrica.

E voi che cosa ne pensate?