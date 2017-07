Enrique Palacios ha 42 anni e sfila in passerella da ben 23 anni. Il modello venezuelano è stato scelto da Dolce e Gabbana per presentare la collezione uomo Sartoria. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Enrique ha svelato alcuni segreti e ha fornito alcuni preziosi consigli a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera nel mondo della moda.

“Se continuo questo mestiere è perché ne sono follemente innamorato — ha spiegato Palacios, che lavora con l’agenzia Elite, al Corriere della Sera —, lo vivo con maggiore consapevolezza grazie alla maturità. Non ho più la paura di sbagliare, invece sento che mi dà carica, energia. Insomma, mi rende felice”.

Dopo 3 anni di stop, Enrique Palacios è tornato a sfilare in passerella. “Non esiste un’età per sfilare – ha specificato il modello – Se sei in grado di trasmettere qualcosa, di comunicare un messaggio, vai avanti. Ecco perché in passerella si vedono persone con i capelli bianchi. I segni del tempo mi piacciono, parlando di me, mostrano la stagione della mia attuale esistenza e non ho mai desiderato tornare indietro”.

Quali sono i suoi consigli alle nuove leve? “Ai ragazzi inesperti do consigli su come rilassarsi – ha detto Palacios -, per allentare la tensione della sfilata. A loro dico che il pubblico guarda prima il vestito e dopo chi c’è dentro e che non si devono preoccupare di modificare la camminata o un’espressione, perché è la loro unicità che li rende speciali agli occhi delle persone”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrique Palacios è felicemente sposato con l’attrice venezuelana Veronica Schneider da 10 anni. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Sarah di 8 anni e David di 4.

Qual è il suo motto di vita? “Vivere al 100% ogni attimo – ha concluso il modello -, perché oggi ci sei e domani non lo sai”.