Erica Iodice Milano estende la rete commerciale e punta all’internazionalizzazione del brand. Fra le nuove operazione attuate dal brand Prêt à Couture fondato da Erica Iodice nel 2016 vi è il lancio dell’e-commerce. Per acquistare la collezione Erica Iodice Milano basterà accedere al sito ufficiale e accedere alla piattaforma dello store on-line, in cui è disponibile la collezione autunno-inverno 2019/2020.

Questa è però solo uno dei tasselli di un piano commerciale ben definito e che s’inserisce in una strategia più ampia. Infatti il brand Erica Iodice Milano oltre ad aprirsi al mercato italiano, nel quale sarà presente con la collezione primavera-estate 2020, all’interno di una selezione di boutique italiane, continua la sua espansione nel mercato arabo. Già presente nella boutique Style de vie, collocata all’interno di Alhazm a Doha, il mall più lussuoso del Qatar, sarà presente anche nella città leader degli Emirati Arabi Uniti, Dubai. La collezione sarà infatti in vendita presso la boutique multi marca, di segmento medio-alto, Aliona all’interno del The Beach Shopping Mall presso Jumeirah Beach Residence.

“Questo è un primo esperimento per valutare l’apertura di una prima boutique monomarca dapprima a Dubai e poi, in un successivo sviluppo, nelle altre principali città degli Emirati”, ha spiegato Erica Iodice, owner e direttore creativo dell’omonimo brand.

Redazione-iGossip