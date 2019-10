Facebook punta alla moda con la piattaforma Fashion++. Il nuovo sistema sviluppato dal colosso dei social network si propone di diventare uno stylist virtuale in grado di dare agli utenti consigli per migliorare il proprio abbigliamento basandosi su una rete neurale ‘addestrata’ a riconoscere gli outfit più adatti e alla moda.

“Può anche raccomandare modi per aggiustare un capo di abbigliamento, come infilare una camicia o rimboccarsi le maniche”, ha tospiega l’azienda. Fashion++ non è pensato per spingere le persone a rifarsi completamente il guardaroba, ma piuttosto “si concentra su piccole modifiche, consigliando aggiustamenti più realisti e pratici rispetto all’acquisto di un outfit del tutto nuovo”.

Facebook vuole dimostrare attraverso Fashion++ il potenziale delle tecnologie che si basano sull’Intelligenza Artificiale per fornire un aiuto alle persone, persino in campi come quello della moda nei quali la creatività richiesta potrebbe essere ritenuta fuori portata per questi sistemi.

Redazione-iGossip