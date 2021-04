Fascino e bellezza non hanno età. Dopo i quaranta le donne non compiono gli anni, ma diventano ancora più belle, sagge e affascinanti. Marilyn Monroe disse: “Bellezza e femminilità sono senza età e non si possono inventare. Il vero glamour non può essere costruito, si basa sulla femminilità“, un concetto davvero importante che spinge il principio di fascino ed eros anche nella terza età, traguardo in cui spesso le donne smettono di amarsi e di valorizzarsi perché convinte che fascino e bellezza siano solo un lontano ricordo.

Monica Bellucci – Foto: Instagram

La storia della moda, del costume e soprattutto dell’evoluzione del corpo della donna nel corso degli anni ha da sempre celebrato la bellezza giovane, innocente, pura della donna quasi spesso immortalata, scolpita o ritratta in un corpo fresco e privo dei normali segni dell’età.

Un concetto che anche oggi spesso è ripreso e visto in moltissime donne che raggiunto un importante traguardo si rovinano con un uso e un abuso smisurato della chirurgia estetica (visi gonfi dal botox e spesso privi di fisionomia o mimica facciale) cercando invano di far tornare indietro le lancette dell’orologio. Un gravissimo errore, perché essere belle sempre e comunque con una gran dose di esperienza e interessi è sempre possibile, mantenendo le proprie caratteristiche estetiche e un grandissimo valore.

Naturalmente, ogni donna invecchia differentemente da un’altra, sicuramente a causa della genetica ma anche considerando la prevenzione che è stata fatta negli anni precedenti. Oggi si sa che questa è l’unica vera arma “naturale” per gli inestetismi provocati dall’avanzare dell’età, tant’è che, in commercio, si cominciano a vedere le prime creme anti-età… per ventenni e questo dovrebbe ammorbidire le fan accanite del bisturi. Per esempio l’attrice vincitrice di due premi Oscar Jane Fonda, ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza, ha ammesso di aver abusato negli anni della chirurgia estetica, ma oggi tutto è cambiato ed è diventata il simbolo della libertà femminile.

Jane Fonda – Foto: Facebook

Jane è stata e continua a essere un’icona per intere generazioni, carismatica, di grande fascino e femminilità. Icona sexy del cinema internazionale Sharon Stone, una bellezza mozzafiato, 63 anni il 10 marzo, ha contribuito alla causa che invecchiare in stato di grazia si può, ma tendendo addirittura la stessa carica erotica tipica dei personaggi da lei interpretati nei suoi stessi film.

Sharon Stone – Foto: Instagram

Icona hot del cinema con Basic Instinct, l’attrice non ha perso un briciolo di fascino. Icona internazionale di moda nel mondo a 89 anni compiuti Carmen Dell’Orefice sfoggia una bellezza intramontabile. Ad oggi è ancora fra le modelle più richieste al mondo.

Carmen Dell’Orefice – Foto: Instagram

Monica Bellucci non rinuncia (quasi) mai al nero, accessori compresi. Ha un debole per il rosso, per i tacchi e le scollature, importanti come gioielli. Una femme fatale di grande carica erotica capace di ammaliare anche i colleghi più giovani. Del resto si sa la consapevolezza della maturità spesso sprigiona quell’energia irresistibile. Del resto la vecchiaia è come tutto il resto della vita, per renderla bella e di successo devi iniziare da giovane.