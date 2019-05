Festival di Streetwear and Streetculture: Bikkembergs presenterà le collezioni uomo/donna FW19 a Maze alle ore 21.00 di sabato 8 giugno. Alla sfilata seguirà un aftershow curato dallo stesso Bikkembergs, con cocktail bar e dj set.

Dopo gli ottimi numeri raggiunti nelle edizioni precedenti, Maze Festival ha attirato l’attenzione di brand e addetti ai lavori italiani ed europei. Dal 7 al 9 giungo, Piazzale Valdo Fusi e l’Ex Borsa Valori di Torino ospitano sfilate di Fred Perry, Kappa, Mizuno, Pop84, Dolly Noire; a loro si aggiungono giovani brand italiani come ButNot con la capsule realizzata con Lotto, TBD, Nektaryus, Wildbandana, Italia90, accompagnati da marchi europei e internazionali quali Infinite Society, Badge (Taiwan), BLSSD e Lacomedi (Dubai).

Oltre alla moda, durante i tre giorni si svolgeranno numerose attività: dalla live performance del sushi artist The Onigiri Art – famoso per aver trasformato la preparazione del sushi in una vera e propria forma d’arte – alla mostra fotografica di Enrico Rassu – fotografo ufficiale di musicisti quali Luchè, Ernia, Sfera Ebbasta, Tredici Pietro, i Majid Jordan, Baka di OVO Sound.

Il rap sarà presente in più forme con Clementino, Willie Peyote e Axos e al programma si aggiungono un contest di skate by Vans, diversi talk con figure di spicco del mondo dello streetwear e tutte le serate saranno animate da aperitivi e afterparty musicali.