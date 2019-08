Francesco Monte è il nuovo testimonial di Guess. Il prestigioso e rinomato brand ha scelto l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi come volto del marchio per l’intero pianeta.

Per l’ex fidanzato della showgirl ed ex gieffina Giulia Salemi è un periodo d’oro. Il modello tarantino è stato scelto come concorrente per la prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti ed è il nuovo testimonial mondiale di Guess.

L’ex tronista Francesco Monte ha annunciato la bellissima notizia ai suoi follower di Instagram: “Sono super felice di condividere con voi alcuni dei migliori momenti del backstage della mia prima campagna mondiale di moda a Los Angeles. Grazie alla Guess family e grazie a Paul Marciano per aver creduto in me fin dall’inizio”.

Poi ha condiviso sempre su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con la sua nuova fidanzata Isabella de Candia in California.

Redazione-iGossip