Fucking Down è l’ultimo music video diretto da Amanda Lago per Fatal Tiger. Il video esplora la lotta che affrontiamo nell’accettare noi stessi, descrivendo e impegnandoci con gli aspetti più estremi della nostra personalità. La regista spagnola ha diretto questo splendido e profondo video per la bravissima musicista.

Amanda Lago ha così descritto la produzione: “Volevo ricreare un ambiente caotico, in cui emozioni e sentimenti fossero presentati attraverso una danza quasi delirante. Viviamo in un’era in cui siamo ossessionati da come gli altri ci percepiscono. Questo ci ha portato a curare meticolosamente il modo in cui ci presentiamo al mondo, ponendo aspettative altamente non realistiche mentre proviamo ancora a sembrare autentici. Fucking Down è un’interpretazione di come questa dinamica ci influenza, espressa attraverso un’orgia visiva di sensi in quello che diventa un viaggio continuo e vizioso nella comprensione e accettazione di noi stessi”.

Fucking Down è la seconda produzione diretta da Lago in collaborazione con Fatal Tiger. Le opere precedenti di Lago hanno vinto premi a livello internazionale, tra cui Best Song Soundie 2017, e sono state selezionate in numerosi festival cinematografici internazionali, tra cui Berlino Fashion Film Festival, Fashion Film Festival Milano, LA Fashion Film Festival e Video Art and Experimental Film Festival a New York.

Fucking Down diretto da Amanda Lago per Fatal Tiger: il video

Redazione-iGossip