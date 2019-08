Georgina Rodriguez e Giulia Pauselli tra le testimonial della nuova campagna Yamamay

Georgina Rodriguez e Giulia Pauselli sono alcune delle testimonial della nuova campagna Yamamay per l’Autunno-Inverno 2019-2020. Il mood Everybody richiama l’inclusività e la body positivity. Le protagoniste della campagna danzano insieme indossando capi della collezione Yamamay Basic e moda della stagione più fredda sui passi di una coreografia ispirata agli anni ’90 e reinterpretata in chiave contemporanea e molto sensuale.

Alcuni mesi fa Georgina Rodriguez era stata già scelta come testimonial dalla Yamamay per la linea beachwear. Ora la compagna e futura moglie del divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo è stata scelta insieme alla ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli, e ad altre ballerine (Greta Zuccarello, Demi Rox Mensah e Becky Namgauds) per la prossima campagna pubblicitaria.

Redazione-iGossip