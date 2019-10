Giambattista Valli x H&M: l’intera collezione verrà lanciata il 7 novembre

Giambattista Valli x H&M. Dopo la presentazione dello scorso maggio a Cannes, arrivano le immagini del lookbook donna e uomo. Scattato da Kyle Weeks, a Roma, la città natale di Giambattista Valli, con lo styling di Giovanna Battaglia Engelbert ha come protagonisti i modelli Oslo Grace, Leslye Houenou, Mara Kasanpawiro, Kohei Takabatake, Luka Isaac e Tom Rey.

Dalle prime immagini scattate a Roma, amata città Natale dello stilista, da Kyle Weeks, è evidente il tocco glamour sartoriale di Valli. Felpe col cappuccio impreziosite con motivi floreali di seta e cristalli, collane di tralci ricamate sul colletto delle felpe, abiti in organza plissè rosso fuoco, doppia lunghezza, corti davanti e con coda, bomber in pelle con colletto eco-shearling, cappotti tigrato in eco fur, abitini corti in merletto.

L’intera collezione verrà lanciata il 7 novembre.

Redazione-iGossip