Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele testimonial di Effek al Pitti Uomo

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele, ospiti del brand EFFEK durante Pitti Immagine Uomo n. 91, hanno presentato la capsule collection da loro firmata e disegnata dalla giovane e sexy modella. Gianluca Vacchi e la fidanzata Giorgia Gabriele hanno catturato l’attenzione, l’interesse e i flash dei paparazzi presenti al prestigioso evento di moda, che rappresenta la piattaforma più importante e rinomata a livello mondiale per le collezioni di abbigliamento e accessori uomo e per il lancio dei nuovi progetti sulla moda maschile.

Il ricco e dandy imprenditore e la fidanzata Giorgia Gabriele erano in lizza come papabili candidati naufraghi all’Isola dei famosi 2017. Il protagonista vip per eccellenza dell’estate 2016 era finito al centro del gossip per balli scatenati, video virali e ricovero in ospedale per il ricco, influente e popolare imprenditore. Di recente Mr Enjoy era stato ospite di diversi programmi tv, esaltando il culto di Vacchi.

Il re italiano dei social network e la sua compagna hanno rifiutato il reality show di Canale 5 come si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Vacchi: “A seguito dei numerosi rumors che si sono susseguiti nei giorni scorsi, smentiamo in maniera categorica la notizia uscita su alcune testate giornalistiche riguardo ad una possibile partecipazione di Gianluca Vacchi al programma L’isola dei famosi”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sull’imprenditore più trendy e social del nostro Paese!