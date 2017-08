Gianluca Vacchi si iberna a -110 gradi ogni mattina

Gianluca Vacchi ha festeggiato 50 anni sabato scorso. Ha festeggiato il suo mezzo secolo con la sua sexy e bellissima fidanzata Ariadna Gutierrez e con i suoi numerosi amici. La star del web Gianluca Vacchi ha svelato alcuni segreti di bellezza durante un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Il Kim Kardashian all’italiana ha descritto la sua giornata-tipo: “Ho tre costanti: cura del corpo; cura della mente e studio della musica. Faccio sempre sport e la mattina m’iberno nella criosauna a meno 110 gradi: mantiene giovane. Consigliano due minuti, io ne reggo sei. Studiando da deejay sei ore al giorno – ha continuato Vacchi -, ho trovato la mia realizzazione: suono e sento che spargo vibrazioni positive. L’11 agosto esce il mio primo pezzo, Viento, mixato con Nicola Zucchi su un canto popolare colombiano”.

“Essere Gianluca Vacchi non è di per sé un mestiere – ha sottolineato l’imprenditore super dandy -, ma semmai la conseguenza di qualcosa costruito prima. Non esiste un Gianluca Vacchi social. Vivevo così prima che i social esistessero. Funziono perché vita virtuale e reale coincidono. E chi mi segue apprezza l’autoironia e il coraggio di non temere le critiche. La vita è una e non ho paura di far vedere che me la godo”.

Per quanto riguarda l’azienda di famiglia: “Ho ereditato solo il tre o quattro % di ciò che possiedo. Dai 25 ai 45 anni, ho fatto impresa in 12 settori: viaggi last minute, roulotte, orologi… Poi, è arrivata la crisi di mezza età: ho capito che, dopo aver lavorato duramente, dovevo costruire qualità della vita”.

Sulla sua fidanzata Ariadna Gutierrez ha asserito: “L’hanno eletta Miss Universo e poi le hanno tolto la corona dicendo che era un errore. L’ho conosciuta a Miami, ero single da poco, non volevo saperne di donne, ma ora è qui con me”.

Mr Enjoy va sempre al massimo!