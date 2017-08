Gigi Hadid è la nuova testimonial della campagna invernale Missoni

Gigi Hadid è la nuova testimonial della campagna invernale 2017/2018 Missoni. L’ambassador Reebok per la campagna #PerfectNever è stata immortalata dal fotografo Harley Weir nell’abitazione privata dell’attuale direttore creativo, Angela Missoni, a Brunello nel Varesotto. La sorella della supermodella americana Bella Hadid ha posato nel video della campagna di advertising in cui emerge l’artigianalità made in Italy firmata Missoni fra pattern, patchwork, pull oversize, guanti e nuance multicolor.

Una delle top model più seguite sui social ha pubblicamente ringraziato la maison di moda sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Grazie per averci accolto nella tua splendida casa. È un onore e fonte di ispirazione per me vedere la tua creatività prendere vita in tutti gli aspetti del tuo mondo”.

La campagna prevede la collaborazione artistica di Joseph Meo per la realizzazione dei gioielli che impreziosiscono le creazioni della collezione invernale di cui la fidanzata dell’ex cantante dei One Direction Zayn Malik è testimonial con il suo stile contemporaneo.