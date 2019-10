Gioielli da uomo: qualche piccola regola da seguire per le idee regalo

Chi ha detto che gli uomini non amano i gioielli? Se stai cercando idee per i più bei regali di Natale per lui eccoti qualche consiglio da seguire in tema di gioielleria. Quando si regala un gioiello o un oggetto prezioso ad un uomo, solitamente, si fa riferimento ad un fidanzato, un amico speciale a al papà. Ecco quindi i nostri consigli in tema di regali di natale per il tuo “lui” speciale.

La tua dolce metà

Un regalo natalizio prezioso per il tuo lui è sicuramente una scelta simbolica importante. Non è sempre facile regalare un gioiello ad un uomo, perché nell’immaginario collettivo si tratta di “roba da donne”. Eppure oggi il mercato offre tantissime soluzioni preziose per l’uomo, da indossare tutti i giorni o durante le occasioni speciali. Difatti trovi bracciali, collane e persino portachiavi realizzati con preziosi intrecci di pelle, cuoio, oro e argento. Più difficile, invece, è la questione collane. Se una buona parte di uomini indossa bracciali o orologi nelle occasioni speciali e tutti i giorni, per le collane non è sempre così. Per questo sono consigliate solo se hai la certezza che il tuo lui sia solito indossarle. Per la scelta dei materiali, a meno che non si tratti di occasioni davvero speciali, prediligi oro bianco e argento e metti da parte le proposte in oro classico.

Per il papà

Il papà è una delle figure più importanti della nostra vita, nonché l’uomo per il quale ogni occasione è giusta per ricordargli quanto sia speciale, Natale incluso. Per questo la miglior scelta in tema di gioielli è sicuramente l’orologio. Se hai un papà “pop” e dallo stile giovanile, invece, un bel bracciale classico o più casual potrà rivelarsi particolarmente apprezzato. Se fa un lavoro per cui indossa la cravatta ogni giorno punta sull’oro bianco o l’argento. Se è solito vestire comodo, invece, pensa ad un modello da indossare solo per le occasioni speciali.

Un regalo di Natale per un amico speciale

Il regalo di Natale per il migliore amico è sicuramente la sfida più semplice. Con lui hai condiviso gioie e dolori, successi e sconfitte oltre ai momenti più esilaranti e imbarazzanti della tua vita. Per questo lo conosci come le tue tasche e non hai motivo di badare a spese per il regalo di Natale perfetto. Proprio perché sai tutto di lui, ti basterà dare un’occhiata a bracciali e orologi per trovare quello che sicuramente apprezzerà. Un’idea carina, preziosa e simbolica tra le diverse alternative di regali di natale per lui potrebbe essere quella di regalargli un bracciale componibile a charms dato che ognuna di quelle proposte in gioielleria raffigura precisi simboli e icone. Sconsigliamo di scegliere simboli dell’oroscopo o icone troppo impersonali; riflettere su cosa vi lega e cosa lo renderebbe davvero felice. Infine c’è l’orologio, un accessorio che può rivelarsi top oppure un vero flop, a seconda dello stile scelto e ammesso che il tuo amico sia solito utilizzarlo. L’orologio, infine, è considerato un regalo più formale, che potrebbe non corrispondere al tipo di rapporto che vi lega.

WebWriter