Giorgio Armani riceverà l’Outstanding Achievement Award ai The Fashion Awards 2019. La cerimonia si terrà il prossimo dicembre alla Royal Albert Hall. Il prestigioso e rinomato riconoscimento è stato assegnato in precedenza a Miuccia Prada e a Ralph Lauren.

Ma i premi e i riconoscimenti per il divo della moda mondiale non finiscono qui. Il prossimo mese il celebre imprenditore e fashion designer italiano, che è uno degli uomini più ricchi del pianeta, volerà a New York per ricevere il John B. Fairchild Honor Award al summit Apparel and Retail Ceo di Wwd, che si terrà per la precisione il 29 ottobre.

Congratulazioni Armani!

Redazione-iGossip