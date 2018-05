Giulia De Lellis lancia una nuova linea di abbigliamento con la madre Sandra denominata Sol Wears Women. Tutti gli abiti sono interamente fatti a mano e realizzati in raso o in seta.

Reduce dalla chiacchierata rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, Giulia De Lellis si è buttata a capofitto nel mondo della moda. Gli outfit della collezione Sol Wears Women, la nuova linea di abbigliamento di Giulia De Lellis e di mamma Sandra, sono ricchi scollature e paillettes, e i colori dominanti sono il nero, l’oro e il rosso.

Una linea di abbigliamento creata in famiglia e rigorosamente Italian Style. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne si è fatta aiutare non solo dalla madre, ma pure dalla zia e da altre sarte professioniste. Gli abiti sono tutti disponibili online e il nuovo brand ha anche account ufficiali sui social per promuovere il brand.