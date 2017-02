Gonna in inverno? Scopriamo come indossarla

La stagione fredda ha dato parecchio filo da torcere. Neve, aria artica e vento gelido ci hanno impedito di indossare i nostri capi preferiti. Chi non ha rinunciato alla gonna in inverno, alzi la mano! Gambe semi scoperte e fredde décolleté non sono proprio una prospettiva allettante con pochi gradi sopra lo zero.

E invece, possiamo confermare: indossare la gonna in inverno si può e senza sentire il tanto temuto freddo. Scopriamo insieme come imparare a mettere la gonna anche durante la stagione invernale:

Gonna corta

La gonna corta è un capo d’abbigliamento che non manca mai nell’armadio di una donna. Gambe mozzafiato o amore per la mini non cambiano le condizioni meteorologiche avverse. Eppure scegliere una gonna corta di un tessuto pesante vi permetterebbe di indossarla anche in inverno. Spazio alla lana o al velluto abbinate a collant o collant più parigine fino al ginocchio per non sentire freddo e non rinunciare a un look femminile e cool.

Gonna Lunga

In questi ultimi anni, la gonna lunga è diventato un must del guardaroba, ma non è facile indossarla al meglio. Spesso si rischia di sembrare sciatte e trasandate. La gonna lunga in inverno può essere indossata con una pelliccia lunga fino ai fianchi o un piumino crop e un collo o una sciarpa di lana pettinata. L’unico dettaglio che deve spiccare è la gonna. Questione scarpe! È meglio optare per stivali alti o tronchetto alla caviglia con tacco comodo per giocare con la lunghezza e il volume della gonna.

Gonna di tulle

Il tulle rende una gonna un ritorno all’infanzia, al tempo in cui si sognavano radiosi futuri da ballerine e straordinari regni incantati. Oggi la gonna di tulle è un capo cool. Per indossarla nella stagione più fredda dell’anno è necessario munirsi di collant coprenti e termici e di scarponcini o tronchetti bassi, magari indossati con sfiziosi calzini di lana. Pelliccia o giubbino corto arricchito con sciarpone e cappello daranno un tocco di gran stile al vostro outfit.

Gonna a tubino

L’intramontabile gonna a tubino mette d’accordo le donne di ogni generazione. L’elegante capo ha trovato una curiosa declinazione in look casual e stravaganti abbinamenti. Come riuscire a indossare la gonna a tubino in inverno? Diciamo che un collant 70-80 denari, un maglione oversize e uno stivale potranno conferire nuova vita a un capo evergreen come questo.

Calze si o calze no?

Le fashion blogger e le riviste di moda ci stanno abituando a immaginare di indossare la gonna in inverno ma senza calze. Se decidete di non indossare le calze, allora dovete trovare un escamotage per ottenere più calore nella parte superiore del corpo o per coprire le gambe almeno in parte. Spazio allora a cappotti lunghi, cardigan e maxicoat di lana con scarpe basse o con tacco, rigorosamente senza calze! Le non amanti dei capi a più lunghezze possono optare per degli stivali overknee sopra il ginocchio, perfetti soprattutto con le gonne corte o plissé. Diciamo che coprendo quasi del tutto le gambe, consentono di indossare più facilmente giacche e cappotti corti.

Se invece non avete paura di osare allora potete abbracciare la scelta della gonna con i leggings, magari per rendere più originale l’outfit o dare un’anima rock al look invernale.