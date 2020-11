H Home collabora con Diane von Furstenberg per una collezione di complementi di arredo casa. Di cosa si tratta? Quali sono i tratti caratteristici di questa collezione? La capsule disegnata dalla celebre stilista, che sarà disponibile dal prossimo anno, unisce le iconiche stampe colorate di Diane von Furstenberg al mondo di H&M Home.

Gli elementi caratteristici di questa collezione riguardano vasi, federe per cuscini, coperte e candele con stampe astratte, oggetti a disegni animalier, altri a forma di labbra e con logo Diane von Furstenberg.

“Sono entusiasta di collaborare con H&M Home – ha commentato la designer – soprattutto perché ho un’immensa passione per gli arredi. La casa è un luogo rilassante e stimolante, dov’è possibile ricreare un look o una sensazione. Con questa collaborazione voglio che le persone si prendano cura dell’arredo della propria casa. L’unica regola che ho è che la casa debba riflettere la propria personalità. L’obiettivo è creare uno spazio in cui ci si trovi a proprio agio e che sia una vera espressione di se stessi”.