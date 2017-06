Hailey Baldwin svela uno dei suoi segreti di bellezza

Hailey Baldwin ha svelato uno dei suoi segreti di bellezza durante un’intervista rilasciata a Marie Claire UK. La figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote del più noto Alec Baldwin ha rivelato di avere qualche problemino con la detersione al viso.

La 20enne supermodella statunitense, già testimonial per i marchi Tommy Hilfiger e Guess, ha raccontato: “Capisco che può apparire strano, ma la faccia al mattino non me la lavo. Preferisco detergermi il viso solo prima di andare a letto usando una lozione creata dalla dott.ssa Barbara Sturm”.

Ma non è di certo una novità in quel di Hollywood. In questi anni a dichiararsi poco shower friendly sono stati divi internazionali della musica, dello spettacolo e del cinema: da Johnny Depp a Brad Pitt, da Rusell Crowe a Collin Farrell, da Britney Spears ad Adele fino a Gwyneth Paltrow.