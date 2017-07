Hanna Sylla: da cameriera a modella alla Paris Fashion Week

Hanna Sylla ha realizzato un sogno fantastico e incredibile! Una storia da film quella della 22enne cameriera dell’Hotel Tremoille di Parigi. La sua vita è radicalmente cambiata pochi giorni fa quando ha incontrato per caso la direttrice di casting di Miu Miu, Anita Bitton. Hanna ha subito colpito Anita, che le ha proposto di unirsi alle top model impegnate nella sfilata di domenica 2 luglio alla Paris Fashion Week 2017. Hanna Sylla ha debuttato in passerella alla settimana della moda parigina e ha subito convinto gli addetti del settore.

La neo modella Hanna ha scritto un post su Instagram per condividere con il mondo intero la sua immensa gioia: “Oh mio Dio! La scorsa notte è stata una delle migliori notti della mia vita”. L’ex cameriera ha ringraziato la direttrice del casting Bitton e le colleghe conosciute quella sera, tra cui le top modell di rilievo internazionale Bella Hadid e Kendall Jenner.

Hanna poi rilasciato un’intervista al Telegraph in cui ha espresso tutta la sua soddisfazione e ha rivelato di non aver mai lavorato come modella in passato, ma che sta già ricevendo chiamate da agenzie desiderose di assumerla.

Il suo futuro nel mondo della moda è davvero promettente. Auguri!