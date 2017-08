Heidi Klum presenterà la linea della sua prima collezione per Lidl denominata “Esmara by Heidi Klum: Heidi Klum & The City” il 7 settembre 2017 a New York City in occasione della Fashion Week. La collezione è urban look: top minimal, giacche in stile bomber, jeans super-skinny, romantico pizzo, pelle da vera rock-star, stampe leopardate, blu elettrico e un caldo color cognac. I capi, in pieno fashion democratico, vanno dai 5 ai 20 euro.

“Ho voluto creare capi fashion dall’effetto wow – ha dichiarato l’ex moglie di Seal – che fossero semplici da abbinare e regalassero ad ogni donna un aspetto fantastico… e tutto questo ad un prezzo imbattibile”.

La collezione sarà acquistabile a partire dal 18 settembre in tutti i punti vendita di Lidl Italia, quasi 600 store, e comprenderà vestiti, accessori e scarpe (disponibili nelle taglie dalla XS alla L e dal numero 37 al 41). A livello internazionale, i capi saranno distribuiti negli oltre 10.000 store Lidl presenti in 28 paesi nel mondo.

La responsabile comunicazione di Lidl Italia Alessia Bonifazi ha spiegato: “Lidl fino ad ora non è mai stata associata al mondo della moda. Con una stilista di successo e fonte d’ispirazione come Heidi Klum al nostro fianco, vogliamo cambiare questa percezione. #LETSWOW rappresenta tutto ciò che è fashion, divertimento e capacità di stupire, così come ama fare Lidl nel campo dell’abbigliamento”.