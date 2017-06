Heidi Klum testimonial e stilista di una collezione per Lidl

Heidi Klum è la testimonial e stilista di una linea di moda con la nota catena tedesca di supermercati Lidl. La collezione creata dalla 44enne ex supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca naturalizzata statunitense sarà in vendita a fine anno negli oltre 10mila punti vendita, di cui 600 in Italia.

L’ex moglie di Seal è davvero entusiasta per questa collaborazione con Lidl. “La collaborazione con Lidl mi ha subito entusiasmato – ha dichiarato l’ex top model in un comunicato stampa – mi sono divertita molto a disegnare questa collezione, che spero davvero possa piacere a tutti. Ritengo il progetto ben riuscito, non solo per la passione che ci ho messo, ma anche per l’apporto di Lidl, che si è posta l’obiettivo di offrire prodotti di ottima qualità ad un prezzo davvero accessibile. È fantastico quello che siamo riusciti a creare insieme – ha proseguito Heidi Klum -, la moda è sinonimo di divertimento e tutti dovrebbero potersi permettere questo piacere”.

Per il lancio sono state ideate le cosiddette Lidl Fashion Week, durante le quali verranno sfoggiati e illustrati i capi d’abbigliamento.